© foto di Imago/Image Sport

Luka Modric, in una lunga intervista a France Football - in edicola oggi - ha parlato di Kylian Mbappé, uno dei favoriti (con lui) per il Pallone d'Oro. "È un talento straordinario, una magnifica promessa per il futuro ed è già a un livello altissimo. È veramente speciale, ma non è una sorpresa. Daniel Subasic, un giorno, mi ha detto: "C'è un giovane giocatore al Monaco, vedrai, che è incredibile e un giorno sarà uno dei migliori al mondo". Mi aveva già parlato di Mbappé quando non era ancora conosciuto. E credo che migliorerà ancora".