Moggi: “Juve, non avrei preso CR7. Nel 2003 era fatta, ma era crisi nera"

© foto di Simone Calabrese

Luciano Moggi parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'ex dirigente bianconero ha ammesso che non avrebbe preso il portoghese ex Real Madrid. “Se ho suggerito Ronaldo alla Juve? No, lì è roba Fiat. E comunque io Cristiano Ronaldo l’avevo comprato. Aveva 18 anni e giocava nello Sporting di Lisbona. Cinque miliardi più il nostro Salas, al quale avrei anche regalato un miliardo di buonuscita. Ma poi Salas preferì il River Plate e su Ronaldo arrivò il Manchester United. All’epoca era crisi nera alla Juve. Non avevamo una lira. Ronaldo-Juve? Come marketing è un’operazione straordinaria. Ma non avrei mai preso un giocatore di 33 anni a quelle cifre e certo non l’avrei mai sbandierato prima di vendere Higuain”, ha detto Moggi al Corriere dello Sport.