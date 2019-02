© foto di PhotoViews

"Icardi lo lascerei in tribuna per farlo ritornare umile". Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi dice la sua sulla gestione del caso Icardi da parte dell'Inter: "Se nessuno ha ancora capito il perché la squadra nerazzurra segna molto poco, lo spieghiamo noi: perché finalizza tutto su Icardi. E allora, ma è un nostro modesto parere, sarebbe necessario uno spostamento: Mauro in tribuna e Lautaro al suo posto. Solo così si può far tornare con i piedi per terra l’argentino".