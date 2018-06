Moggi non ha dubbi: "Milinkovic-Savic e Cancelo andranno alla Juventus"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

L'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto a "7 Gold" per parlare delle manovre bianconere, da Cancelo a Milinkovic-Savic: "Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la Juve e la Juve vuole lui, l'operazione andrà in porto. Milinkovic-Savic? Il discorso con la Lazio è già impostato, anche lui andrà alla Juve". Ricordiamo che per il serbo il presidente biancoceleste Claudio Lotito chiede 150 milioni.