Moggi: "Ruberie Juventus? Falsità, come accaduto con Calciopoli"

© foto di Simone Calabrese

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, sulle colonne di Libero commenta il settimo Scudetto della Juventus. "Da sette anni scriviamo la stessa cosa, ovvero che sta per finire il campionato che la Juve vince meritatamente. Da quattro parliamo della Coppa Italia che la Juve regolarmente si aggiudica. Mentre rischiamo di diventare monotoni, i tifosi avversari parlano di ruberie. Lo dicevano nel 2006 quando fu organizzata Calciopoli, lo stesso dicono oggi. A furia di ripeterle, anche le falsità possono diventare verità nell'immaginazione popolare: quello che è successo per Calciopoli".