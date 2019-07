Mogos e Arini, la Cremonese avanti al 45' contro il Napoli

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Napoli-Cremonese 1-2 al 45'

Termina con la Cremonese in vantaggio la prima frazione dell'amichevole di Dimaro Folgarida contro il Napoli. Mogos ha aperto le danze in avvio, poi è arrivato il pari di Insigne su calcio di rigore prima della seconda rete grigiorossa firmata da Arini.

Vantaggio Cremonese - Il Napoli prova a sfruttare la superiorità tecnica, facendo girare la sfera ma senza trovare la via della conclusione verso la porta di Agazzi. Bastano 12', però, ai lombardi per segnare l'1-0 grazie a Mogos sugli sviluppi di un corner. L'immediata risposta è affidata a Chiriches che, con un tiro da fuori, chiama Agazzi alla deviazione in calcio d'angolo.

Insigne dal dischetto - I partenopei, però, faticano a creare e vengono bloccati dalle linee difensive avversarie. Poco prima della mezzora c'è la conclusione di Zielinski, terminata di poco a lato. Al 35' la rete campana, grazie a Mertens che conquista il rigore trasformato poi da Insigne. Si accende il Napoli per qualche minuto e Milik sfiora il sorpasso dopo una buona giocata in area, peccato che il tiro da buona posizione finisca sull'esterno della rete. La Cremonese risponde tuttavia subito dopo, realizzando il secondo gol con Arini. Al 45' è 1-2.