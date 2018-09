© foto di Imago/Image Sport

Il Monaco 1860, per celebrare l'Oktoberfest, ha pensato bene di creare una terza divisa a tema, che indosserà in campo il prossimo 22 settembre contro il Wehen Wiesbaden. La maglia sarà a quadretti bianchi e blu, ma la vera "chicca", se così la si può definire, sono i pantaloncini in similpelle uguali a quelli indossati durante la popolare festa bavarese.