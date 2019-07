Monaco, che figuraccia in amichevole: battuto 5-0 dal piccolo Lokeren

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda amichevole della pre season per il Monaco e brutta sconfitta subita per 5-0 contro il Lokeren, squadra di seconda divisione belga. Il club francese è stato travolto da cinque reti dimostrando ancora una condizione fisica non ottimale in questo inizio di ritiro. Sabato prossimo il Monaco sarà impegnato nella terza amichevole contro il Losanna, mentre la nuova stagione inizierà ufficialmente il prossimo 10 agosto per la prima gara di Ligue 1 contro il Lione.