Monchi: "Alcune cose le impari meglio nella calma, altre nella tempesta"

Tutto quello che Krzysztof Piatek tocca diventa oro: dopo appena cinque minuti di gara, il Genoa è passato in vantaggio grazie al suo centravanti, che spizza appena un cross di Lazovic e manda avanti i suoi al cospetto del Parma. Settima gara in cui il polacco va il gol, stavolta...

Juve vince ancora, Corriere dello Sport in prima pagina: "Non ce n'è!"

La Stampa: "Ronaldo e la Juve non si fermano più"

Corriere della Sera: "Inzaghi: 'Lazio sveglia, non ci sono più intoccabili'"

Gazzetta dello Sport: "L'Inter per la sesta spinge con Keita"

Corriere Fiorentino: "Uno squillo in trasferta"

La Nuova Ferrara: "La Spal con l'Inter per tentare l'impresa"

Ciociaria Oggi: "Frosinone fra due giorni ancora in ritiro"

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

