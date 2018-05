Mondiale 2018: la Russia supererà gironi secondo il 47% dei russi

Il portale web del quotidiano A Bola ne è certo: il nuovo portiere dello Sporting Lisbona sarà Emiliano Viviano. Il numero uno della Sampdoria da tempo era finito nel mirino del club lusitano e ora sarebbe arrivato il via libera anche del tecnico Jorge Jesus e del nuovo direttore...

Dal Portogallo: fatta per Viviano allo Sporting. Alla Samp 3 milioni

(ANSA) - MOSCA, 29 MAG - Quasi un russo su due (47%) crede che la nazionale russa riuscirà a superare la fase a gironi del mondiale. Tuttavia, solo il 6% crede in una possibile vittoria finale. Lo riporta Ria Novosti citando un sondaggio condotto da Mediascope. Secondo gli intervistati, i giocatori russi che si distingueranno maggiormente sono Fedor Smolov (12%), Artem Dzyuba (9%) e Alan Dzagoev (5%). Dopo la squadra di casa, le nazionali più seguite dai russi saranno Brasile (40%), Germania (37%) e Inghilterra (21%).

Cresce attesa anche per vedere in azione Brasile e la Germania

