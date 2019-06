Mondiale femminile, le partite in programma per oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, per il Mondiale donne, scende in campo anche l'Italia del commissario tecnico Milena Bertolini e assistente allenatore Attilio Sorbi. Il campionato mondiale di calcio femminile è il massimo torneo calcistico per squadre nazionali femminile e anche le azzurre potranno certamente dire la loro. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le partite in programma:

13:00 Australia D-Italia D

15:30 Brasile D-Giamaica D

18:00 Inghilterra D-Scozia D