© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le vittorie ottenute oggi da Ecuador e Angola, rispettivamente su Australia e Nuova Zelanda, sono appena terminate altre due gare valide per i Mondiali Under 17. Successi per Francia, trascinata contro il Cile dalle reti dell'interista Agoumé (rig. 63') e di Lihadji (64'), e Senegal, scatenato contro gli USA grazie ai gol di Faye (48' e 76'), Baldé (72') e Sarr (88') dopo il momentaneo vantaggio degli avversari firmato da Busio (3'). Domani toccherà invece alla Nazionale italiana scendere in campo, alle nostre ore 21:00, dinanzi alle Isole Salomone.