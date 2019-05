© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mondiale Under 20 in corso in Polonia ha visto questa sera la vittoria del Mali ai danni dell'Arabia Saudita, rispondendo così al successo della Francia contro Panama maturato nel pomeriggio. La squadra africana ha conquistato i tre punti in palio grazie al 4-3 finale, tenendo il secondo posto nel girone E.

I risultati

18.00 - Panama-Francia 0-2 - 44' Zagadou, 52' Cuisance)

20.30 - Arabia Saudita-Mali 3-4 - 9' Al-Buraikan (A), 20' rig. Al-Tambakti (A), 36' Koita (M), 54' Kone (M), 64' Al-Ghannam (A), 70' Traore (M), 90' Camara (M)

La classifica dopo due turni:

Francia 6

Mali 4

Panama 1

Arabia Saudita 0