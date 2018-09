Mondiali femminili: Belgio, Danimarca, Olanda e Svizzera ai play off

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Saranno Belgio, Danimarca, Svizzera e Olanda – campionesse d'Europa in carica – le quattro squadre che si sfideranno per ottenere l'ultimo posto disponibile per le squadre del Vecchio Continente nella Coppa del Mondo che si terrà la prossima estate in Francia. Venerdì si terrà il sorteggio con le gare di semifinale che si giocheranno l'1 e il 9 ottobre, mentre la finale fra le due vincenti si giocherà il 5 e 13 novembre.