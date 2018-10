Mondiali, Nazionale amputati pronta per la kermesse in Messico

N.1 Cip Pancalli: Che orgoglio, siete unici a rassegna iridata

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Meno di una settimana e la Nazionale italiana calcio amputati si imbarcherà alla volta del Messico per raggiungere San Juan de los Lagos, sede dei Mondiali. La squadra azzurra è infatti tra le 24 protagoniste della rassegna iridata giunta alla seconda edizione (Russia campione in carica) e in programma dal 27 ottobre al 4 novembre. "Questo movimento ha fatto parecchia strada negli ultimi anni. È stata una splendida intuizione e oggi è una realtà - le parole del presidente del Cip, Luca Pancalli -. Salutiamo una partenza dall'alto valore agonistico visto che questa è l'unica nazionale di calcio presente a un Mondiale e questo ci inorgoglisce. La vostra partecipazione si inserisce poi in un periodo positivo di risultato per il mondo paralimpico. Ora ci attendiamo un risultato sportivo e uno che ci indichi il percorso da seguire in futuro, un percorso strutturato di crescita nel Paese". L'Italia ha centrato la qualificazione grazie al quinto posto agli Europei e farà il suo esordio con il Ghana il 28 ottobre.