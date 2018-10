Montervino: "Napoli non può fare a meno di Milik, Lasagna completo"

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Marte in vista della sfida tra l'Udinese e i partenopei. "Nell'Udinese - ha detto - ci sono giocatori molto bravi come Barak e Fofana, ma diversi dai vari Allan e Zielinski. A Udine sono scopritori di talenti, Lasagna è un giocatore che rappresenta il prototipo di attaccante moderno, che si sta facendo vedere al calcio italiano tramite l'Udinese. Ha gran velocità, è un giocatore completo. Anche De Paul è un gran talento. In campo Milik o Mertens? Credo che l'aspetto fisico sia fondamentale in una squadra che vuole vincere, non a caso le partite migliori il Napoli le ha fatte con Maksimovic in difesa e Milik in attacco. Non si può fare a meno di un giocatore come il polacco, che è anche favorito da questo modulo", le sue parole.