Montervino: "Scudetto al Napoli, ci credo. Juve non farà 12 punti"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla corsa Scudetto che vede Juventus e Napoli protagoniste: “Io ci credo molto, tanto da dire che solo il Napoli può decidere se vincere o perdere questo campionato, nonostante sia dietro. Sono sicuro che la Juve non farà dodici punti, ma sono anche convinto che il Napoli farà fatica a fare dodici punti. Sono sempre stato convinto che i partenopei sarebbero andati a Torino a fare la partita e vincerla, da sempre ho detto che quella del 22 aprile sarebbe stata una gara troppo importante per gli azzurri”.