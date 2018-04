Moratti: "Inter obbligata a fare bene. Icardi? Spero sia decisivo"

Intercettato ai microfoni di Rai Sport, l'ex patron dell'Inter, Massimo Moratti, ha inquadrato la sfida ormai alle porte tra Inter e Juventus: "Sono due squadre che hanno tante motivazioni per far bene, l’Inter è obbligata, insomma. In questo momento nessuna delle due è favorita, ma l'Inter gioca in casa e ha tanti motivi per far bene. Se Icardi potrebbe essere l’uomo decisivo? Di solito è lui, speriamo!".