Moratti sul rinnovo di Icardi: "Spero rimanga all'Inter, è il più determinante"

"E' un Natale che si riempie di speranza per il prossimo anno, quella non manca mai, come la determinazione della squadra e della società di far sempre meglio, dimenticando le ultime disavventure e sperando possano servire da esperienza". Intercettato a margine della Cena di Natale da FcInterNews.it, l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti parla dei temi caldi in casa Inter. "Rinnovo Icardi? Non so di cosa si tratti, ma spero che rimanga all'Inter perché è il più determinante e non possiamo perderlo".