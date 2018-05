Moratti sulla Juve: "La più forte in Italia e ha il rispetto degli arbitri"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato della nuova proprietà nerazzurra e del ciclo di vittorie della Juventus: "La proprietà attuale è seria e forte economicamente parlando. Occorre avere la giusta pazienza e partecipazione, per poi riprendere a far risultati al momento giusto. Juventus? In Italia è la più forte e completa, anche grazie alla continuità societaria. In questo momento, vista la situazione della Nazionale, rappresenta il calcio italiano e ha il rispetto e la simpatia di chi nel calcio italiano ci lavora, come gli arbitri", riporta fcinternews.