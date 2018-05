Morientes: "Real Madrid con meno pressione, è un vantaggio"

Juventus, lunedì Emre Can sarà a Torino per le visite mediche

La finale di Kiev contro il Liverpool e poi l'inizio dell'avventura alla Juventus. Come riporta Premium Sport, nella giornata di lunedì Emre Can - centrocampista in scadenza di contratto col Liverpool - sarà a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale...