Morte Esposito, confermati la condanna a 16 anni di De Santis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sedici anni di condanna per Daniele De Santis, ex ultras della Roma accusato e giudicato colpevole dell'omicidio di Ciro Esposito, ucciso poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli del maggio 2014. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di appello, rigettando il ricorso dello stesso De Santis (condannato in primo grado a 26 anni, poi scesi appunto a 16). "Volevo la verità, e l’ho avuta: non mi interessa quanti anni si fa De Santis ma solo che siano state definite le sue responsabilità", il commento di Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito. Lo riporta corriere.it.