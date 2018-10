Morto Castellazzi del Clamoroso a Cibali

Con la sua rete ispirò Sandro Ciotti durante un Catania-Inter

(ANSA) - LA SPEZIA, 1 OTT - E' morto ieri sera alla Spezia, all'età di 82 anni, Mario Castellazzi, ex calciatore di Spezia, Roma, Catania, Livorno e Pistoiese. Nativo di Finale Emilia, è stato una delle bandiere del calcio spezzino, ma il suo nome è legato allo storico Catania-Inter 2-0 del 4 giugno 1961: suo il primo gol della partita, che fece affondare il sogno scudetto dell'Inter di Helenio Herrera, e che ispirò la frase "Clamoroso al Cibali" pronunciata dal telecronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', Sandro Ciotti. Con la maglia bianca dello Spezia ha giocato per sei stagioni, fermandosi poi a fine carriera a vivere nel Golfo dei Poeti. E' stato anche opinionista tv, ospite fisso dei programmi di TeleLiguriaSud, nonche' affezionato tifoso delle Aquile. "Castellazzi lascia un vuoto incolmabile in chiunque abbia avuto modo di conoscerlo e apprezzarne spirito e amore incondizionato per la maglia bianca", scrive in una nota di condoglianze lo Spezia Calcio.