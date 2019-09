© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raggiunto dai canali ufficiali della FIFA a margine del premio The Best, José Mourinho commenta il suo rapporto con l'Inter: "È fantastico, ma i tifosi dell'Inter non mi lasciano mai solo. Ovunque vada, ci sono tifosi dell'Inter che mi dimostrano il loro amore e il fatto che non dimenticano quanto successo nel 2010".

È contento di vedere l'Inter al primo posto?

"Non credo sia una domanda adatta al momento. Al momento pensiamo al FIFA The Best, sono qui per rispetto dei miei colleghi, so cosa vuol dire vincere e sono contento di essere qui con loro, di partecipare a un momento particolare".