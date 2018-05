Mourinho paga il fisco spagnolo per evitare il carcere

© foto di Imago/Image Sport

Il Mundo riporta come José Mourinho abbia pagato al fisco circa un milione di euro per evitare il carcere. Il tecnico portoghese ha evaso le tasse - come ha spiegato Football Leaks - per i diritti di immagine tra il 2011 e il 2012. Pagherà circa 800 mila euro per non aver dichiarato incassi di 3,3 milioni.