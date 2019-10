Mura su Repubblica: "Inter, lezione di calcio. Hanno vinto i solisti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianni Mura, firma de La Repubblica, perla di "risultato ingiusto dopo una lezione di calcio". E' sua l'analisi di Barcellona-Inter 2-1 di ieri sera. "Hanno vinto l'esperienza e i solisti, Messi anche se annunciato in precarie condizioni è sempre Messi. Due partite in una: per 50’ l’Inter dà lezione di calcio. Subito in gol, bravo Lautaro, ma i ragazzi Barella (per 90’, nonostante il solito giallo dopo 6) e Sensi si muovono al Camp Nou come nel cortile di casa. Non succede tutti i giorni".