© foto di www.imagephotoagency.it

"Partita molto britannica: il 2-2 non accontenta nè la Roma nè l'Inter, che hanno giocato per vincere anche a costo di perdere". E' l'attacco del pezzo e del commento di Gianni Mura sulle colonne de La Repubblica. "Invece il risultato può piacere al Napoli, affiancato al secondo posto ma non scavalcato, e stasera si vedrà cosa succede a Bergamo. E anche al Milan, che quatto quatto e sempre spinto da Cutrone ha toccato terra in zona Champions, ma il viaggio è ancora lungo. In una giornata che mette in vetrina i giovani (vi raccomando Zaniolo) trova spazio il quasi quarantenne Pellissier (che gol alla Lazio)".