Mutu: "La Juve mi ha protetto, ti fanno sentire speciale"

Fonte: www.tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da Telekom Sport, l'ex attaccante di Juventus, Parma e Fiorentina Adrian Mutu ha raccontato i suoi anni in bianconero: "La Juventus ti fa sentire calciatore e professionista a tutti gli effetti, ma non solo. Mi hanno protetto, era il periodo della sospensione e non potevo fare partite ufficiali, ma loro mi hanno tenuto in forma e mi facevano fare partite vere con Ibrahimovic, Del Piero e Trezeguet. Quegli allenamenti erano gare a tutti gli effetti vista la qualità e intensità. Mi facevano fare un'amichevole a settimana, così non ho mai perso il ritmo partita. Loro ti fanno sentire speciale, ti tutelano. Ricordo un giorno che davanti alla porta di casa mia fu consegnato un mazzo di fiori, pensavo fossero della mia ex moglie, invece era la Juventus che me li mandò per ringraziarmi".