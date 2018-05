Muzzi: "Cagliari, lotta per i tifosi. Contro la Roma con cattiveria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Muzzi, ex calciatore del Cagliari cresciuto nelle giovanili della Roma, ha parlato della sfida di domani sera in Sardegna ai microfoni di Sky Sport. “Cosa dovrà fare il Cagliari? Entrare in campo con il coltello fra i denti e lottare per i tifosi. Incontra una grande squadra ma la Roma viene in Sardegna e questo fattore va sfruttato. Quando ti giochi la salvezza, conta solo la cattiveria sportiva in campo. E' troppo importante che, una squadra del genere, resti in Serie A. Diego Lopez? Una grande persona che non parla tanto ma si fa rispettare. Questa situazione è colpa di tutti, ma lui sarà bravo a tirare fuori quel qualcosa in più per salvarsi”, le parole dell'ex attaccante.