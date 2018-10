Nainggolan out per 3 gare: Spalletti vuole recuperarlo per Inter-Barcellona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radja Nainggolan out per tre partite. Come riporta il quotidiano 'Tuttosport', dopo gli esami strumentali di ieri il centrocampista dell'Inter ha già dato il via all'iter per il ritorno in campo. Certa la sua assenza contro il Barcellona domani sera e contro la Lazio nel prossimo turno di campionato. L'ex Roma, però, dovrebbe saltare anche la sfida col Genoa: Luciano Spalletti vorrebbe averlo a disposizione per il match di San Siro contro il Barça,