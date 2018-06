Naletilic presenta Majer: "Samp, tra i migliori croati di questa generazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lovro Majer rientra tra i talenti di primo piano in arrivo alla Sampdoria. Marko Naletilic, agente e intermediario di mercato, ha avuto parole di grande apprezzamento nei confronti del gioiellino croato e dell'operazione portata avanti dal club blucerchiato in un'intervista rilasciata a Sampdorianews.net:

"Lovro Majer è il più forte giovane croato di questa generazione insieme al suo compagno alla Lokomotiva Zagabria Luka Ivanusec. Loro due sono i giovani più forti nel campionato croato, se la Samp riuscirà a chiudere questa operazione farà un colpo importante perché Majer ha grandi margini di miglioramento. Finora ha giocato anche come trequartista ma per me farà una carriera importante come centrocampista centrale perchè fa giocare la squadra, somiglia un po’ ad Andrea Pirlo. Prendendo come esempio una squadra che gioca con due centrocampisti; se ha a fianco un giocatore con caratteristiche più difensive e lui opera in mezzo al campo, si esprime al meglio. Stiamo parlando di un talento con grande tecnica, visione di gioco e creatività. Inoltre calcia bene le punizioni e ha anche un bel tiro. Credo che la Serie A sia il campionato ideale per le sue qualità perché è un giocatore intelligente e di senso tattico anche se ha giocato in un campionato meno tattico. Sarà importante puntare su di lui e farlo giocare, sono sicuro che la Samp gli darà il giusto spazio alla luce dell'investimento fatto".