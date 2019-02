Con l'addio temporaneo di Marko Rog, direzione Siviglia, s'è liberato un posto nella lista UEFA che il Napoli presenterà per l'inizio della fase ad eliminazione diretta d'Europa League. Stando a quanto riferito da Il Mattino ci sarà dunque una modifica legata all'inserimento di Amin Younes, che prenderà per l'appunto il posto del croato e potrà essere schierato anche in Europa da Carlo Ancelotti.