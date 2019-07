© foto di Insidefoto/Image Sport

Primo giorno di allenamento a Dimaro con il Napoli per i giocatori impegnati con le Nazionali nelle gare delle scorse settimane. Sono arrivati agli ordini di Carlo Ancelotti Mertens, Milik, Hysaj e Mario Rui col portoghese che ha svolto l'intera seduta col gruppo, mentre i due attaccanti hanno effettuato lavoro di scarico. Piscina per Tonelli. Differenziato per Inglese. Palestra per Maksimovic, Vinicius e Zielinski, anch'egli al suo primo giorno in Trentino dopo gli impegni con la Nazionale.

Domani per il Napoli è in programma un'amichevole contro il Benevento.