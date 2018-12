Napoli, ADL salta il Frosinone ma sarà presente ad Anfield

Il presidente Aurelio De Laurentiis non sarà al San Paolo per Napoli-Frosinone, ma ha scelto la trasferta di Liverpool per restare vicino alla squadra azzurra. A riportarlo è Il Mattino, secondo cui il patron partenopeo sa benissimo che il passaggio del turno in Champions League aprirebbe nuovi scenari per il suo Napoli. Dal punto di vista tecnico ed economico.