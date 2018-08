Napoli, aggiornata la lista convocati per la Lazio: c'è anche Ospina

Il Napoli, nel pomeriggio di ieri, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Roma contro la Lazio senza David Ospina. Tutto normale, poiché l'arrivo del portiere colombiano non era ancora stato ufficializzato. Dopo aver depositato il contratto presso la Lega, poi, il club azzurro ha aggiornato la lista dei convocati inserendo l'ex estremo difensore dell'Arsenal. Ospina, che ieri tra l'altro è partito con la squadra in treno, è a disposizione di mister Carlo Ancelotti per la sfida di questa sera.