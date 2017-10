Napoli, Albiol: "Mancata brillantezza, normale con tante partite"

Le sue parole a Premium Sport

Ai microfoni di Mediaset Premium è intervento Raul Albiol dopo la gara tra Napoli e Inter: "Partita molto tattica. L'Inter è una buona squadra. Partita equilibrata, noi abbiamo avuto qualche occasione in più. C'è da soffrire. Dobbiamo continuare su questa squadra. Vincere o perdere oggi non cambiava niente, dobbiamo continuare facendo punti, pensando gara per gara. Martedì avevamo giocato e oggi c'era un altro match difficile, dunque è mancata brillantezza per le tante partite dure consecutive. Abbiamo fatto un ottimo lavoro offensivo, ma loro hanno un gran portiere. Dobbiamo continuare così".

Avresti firmato otto giorni fa se ti avessero pronosticato questi ultimi tre risultati? "Non si firma mai. Noi vogliamo vincere sempre, soprattutto in casa. Sapevamo che sarebbe stata una settimana dura, ma non deve essere una scusa. Ora pensiamo a riposare bene e poi a mercoledì. Oggi è stata una gara dura".

Inter è da scudetto? "Sì, sappiamo che lo è. Ha un grande allenatore e grandi giocatori. Ora stanno giocando più di squadra rispetto agli altri anni. Sono dietro di noi, è una squadra che da qua alla fine sicuramente lotterà per i primi posti".

Sulla gara col City: "Abbiamo visto dal 30' che se giocavamo con intensità, col pressing, possiamo giocarcela con chiunque in Europa. Il City ha tritato tutti, non era facile fare punti là. Abbiamo lavorato tanto soprattutto nella ripresa per il pareggio, sappiamo di avere la nostra forza anche in Europa. Bisogna avere il piglio giusto in partite di Champions League. Speriamo che al ritorno dimostreremo di essere alla pari"