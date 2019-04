Napoli, Albiol scalda i motori: lunedì dovrebbe tornare in campo

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli è pronto a riabbracciare Raul Albiol. Dopo diverse settimane di assenza, il difensore spagnolo sembra essere sulla via del rientro: come riportato da Tv Luna, l'ex Real Madrid dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì a Castelvolturno. Bisognerà capire, poi, se Albiol sarà in grado di mettersi in gioco già nella sfida di giovedì contro l'Arsenal.