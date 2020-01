© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allan è rimasto fuori dai convocati in vista della sfida di Coppa Italia ma contrariamente dalle prime voci, non è un'esclusione dovuta a motivi disciplinari dopo il cambio contro la Fiorentina. Un problema fisico ha bloccato il brasiliano che dunque è stato lasciato a casa proprio per evitare che l'infortunio potesse aggravarsi. A riportarlo è Sky Sport.