Napoli, allenamento odierno interrotto per il violento nubifragio

Dopo la gara contro la Roma, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli al San Paolo per l'anticipo della 11esima giornata di Serie A, in programma venerdì alle ore 20.30. La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato contro la Roma dall'inizio sono stati impegnati in lavoro di scarico, gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco e torello. Poi la seduta è stata interrotta per il violento nubifragio che si è abbattuto su Castelvolturno. La squadra ha proseguito, quindi, l'allenamento al coperto con esercitazioni in palestra. Domani riposo, la ripresa è fissata per mercoledì.