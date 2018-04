Napoli, almeno 7mila tifosi azzurri al Meazza per la sfida al Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli si prepara alla gara di San Siro contro il Milan, mentre Il Mattino in edicola fa sapere che saranno almeno 7000 i tifosi azzurri presenti sugli spalti dell'impianto meneghino. Tra settore ospiti e altre zone del Meazza ci sarà più di una macchia azzurra a colorare lo stadio rossonero. Fino a ieri sono stati venduti venduti circa 4200 dei 5600 tagliandi a disposizione dei sostenitori del Napoli per il settore ospiti, aperto a tutti coloro in possesso della tessera del tifoso, compresi i residenti in Campania. Ma ci saranno almeno altri tremila i supporter i partenopopei presenti in altri settori dello stadio.