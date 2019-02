Carlo Ancelotti ha esultato anche sui social, pubblicando un messaggio attraverso il suo account Twitter ufficiale: "Classificati, un altro buon lavoro di squadra!".

Classificati. Un altro buon lavoro di squadra. #ForzaNapoliSempre

Onto the next round. Well done team. pic.twitter.com/kg0b4wOWu6

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 21 febbraio 2019