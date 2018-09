Napoli, Ancelotti verso il turnover: la squadra l'accetta con serenità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarà turnover per il Napoli contro la Sampdoria, non perché qualcuno abbia demeritato, ma perché Carlo Ancelotti vuole far ruotare i suoi giocatori in modo da far sentire tutti indispensabili. Lo riferisce Sky Sport, che spiega come potrebbero uscire dai titolari Marek Hamsik e José Maria Callejon e giocare dal primo minuto con Amadou Diawara e Simone Verdi perché tutti sono importanti e devono sentirsi così. I giocatori - riferisce l'emittente satellitare - sono sereni nell'accettare questo turnover.