Napoli, ballottaggio Tonelli-Chiriches per sostituire Albiol

Ultime notizie sul Napoli, in vista della gara di domenica al San Paolo contro il Chievo. Ieri si è allenato regolarmente con la squadra Lorenzo Tonelli e, ora, proverà a scalzare Vlad Chiriches per prendersi il posto da titolare contro i clivensi, quando mancherà Raul Albiol in quanto squalificato. Tutto sembrava deciso in favore del rumeno, invece, come scrive Tuttosport oggi in edicola, è aperto il ballottaggio tra l'ex Empoli e l'ex Tottenham per una maglia da titolare al fianco di Kalidou Koulibaly.