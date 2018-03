Napoli, buone notizie da Hamsik: esami strumentali, esito negativo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie per i tifosi del Napoli: Marek Hamsik ha sostenuto esami strumentali i quali hanno dato esito negativo. Il capitano azzurro, come reso noto dal Napoli, ha corso sul campo e poi svolto lavoro differenziato in palestra: Sarri spera che sia possibile il suo impiego contro il Sassuolo.