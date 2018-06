Napoli, caso Ghoulam: radiografia al medico tramite Whatsapp

Lo scrive il Corriere dello Sport

Curiosità relative alle condizioni fisiche di Faouzi Ghoulam dopo il gonfiore al ginocchio dei giorni scorsi e il sospiro di sollievo per il parziale sgonfiamento. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela che il difensore si è sottoposto ad una radiografia inviata tramite Whatsapp, con foto, al dottor De Nicola. La scarsa qualità delle immagini, e il residuo edema sulla zona interessata, hanno impedito di poter valutare per bene la situazione. L'algerino rientrerà martedì e si fionderà a Villa Stuart per valutare al meglio la situazione.