Napoli-Chievo, venduti finora 28mila biglietti

Il Napoli scenderà in campo domani alle 18 a Reggio Emilia per la partita contro il Sassuolo, ma ha già messo in vendita i biglietti per il weekend successivo quando ospiterà il ChievoVerona allo stadio San Paolo. Il club azzurro, fa sapere attraverso il proprio sito, che ha finora venduto oltre 28.000 biglietti per la gara di campionato che si disputerà a Fuorigrotta l’8 aprile 2018 alle ore 15,00.