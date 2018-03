Napoli, Chiriches in dubbio per la gara di domenica col Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con l'ausilio di paletti. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Differenziato per Chiriches, che resta in dubbio per la gara col Genoa. Unico assente sicuro il lungodegente Ghoulam. Lo riporta il sito dei partenopei.