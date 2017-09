Napoli, contro il Benevento Rog dovrebbe far rifiatare Hamsik

Un posto da titolare per Marko Rog. Secondo quanto riferito da Il Mattino, nel turnover che Sarri ha in programma per il suo Napoli contro il Benevento, il centrocampista croato dovrebbe far rifiatare Marek Hamsik, non al meglio della condizione nelle ultime uscite. Possibile anche un avvicendamento nel ruolo di terzino sinistro, con Mario Rui eventualmente al posto di Faouzi Ghoulam.