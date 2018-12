Napoli, da valutare Insigne e Mertens: i due non preoccupano

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dries Mertens e Lorenzo Insigne non hanno brillato a Liverpool, ma di certo non si sono risparmiati, tanto da prendere anche qualche pestone di troppo. Secondo Sky Sport le condizioni dei due attaccanti azzurri, non troppo preoccupanti, sono comunque da valutare per il match contro il Cagliari e, nel caso non dovessero esserci indicazioni positive da oggi a domenica, Ancelotti non avrebbe problemi a lasciarli fuori visto che gli altri attaccanti si sono dimostrati pronti.