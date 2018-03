Napoli, dalla Curva A striscioni per la squadra e per omaggiare Necco

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Sono circa trentamila i tifosi presenti al San Paolo per Napoli-Genoa. "Per noi nulla è cambiato... rabbia e sudore fino all'ultima di campionato", recita così uno striscione apparso in Curva A prima dell'ingresso in campo delle due squadre. I tifosi, come la squadra, credono ancora nello scudetto. Un omaggio anche per Luigi Necco, giornalista scomparso circa una settimana fa. "Il nostro pensiero per un uomo vero", recita lo striscione per lo storico volto Rai.